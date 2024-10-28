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общество

В Новосибирске и области за неделю потушили 99 пожаров

Фото: ГУ МЧС по НСО

Наиболее крупные возгорание случились в Барышево, Бердске, посёлке Рощинский и селе Лебедевка.

В период с 21 по 27 октября в Новосибирской области произошло 99 пожаров, в результате которых один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По информации ведомства, наиболее крупные возгорания зарегистрированы в населённых пунктах Барышево, Бердск, посёлок Рощинский и село Лебедевка. В результате огнём повреждены девять частных домов, надворные постройки и один автомобиль.

Спасательное ведомство призвало жителей региона следить за состоянием печей и электропроводки, не перегружать электросеть, не перекаливать печи и не сушить вещи на печах и обогревателях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что три моста в Новосибирске на Советском шоссе отремонтируют по гарантии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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