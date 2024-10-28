Три моста в Новосибирске на Советском шоссе отремонтируют по гарантии

В Новосибирске по требованию городских властей подрядные организации должны выполнить гарантийный ремонт трех мостов на Советском шоссе.

Эти объекты расположены на левом берегу между улицей Ватутина и развязкой на Петухова. Они были капитально отремонтированы в 2023 году. Однако в этом году заказчик, МКУ «Гормост», обнаружил дефекты, требующие устранения.

По результатам обследований, проведенных весной и летом, выявлены следующие проблемы: износ асфальтобетонного покрытия, протечки через конструкции деформационных швов, разрушение материала в пришовной зоне к деформационным швам, а также локальные нарушения целостности лакокрасочного покрытия. Срок гарантийного ремонта составляет от 1 до 8 лет в зависимости от вида работ.

На данный момент дефекты устранены лишь на автомобильном путепроводе на улице Ватутина, где подрядчик ООО «Эллипс» завершил работы. Однако ООО «СУ «Сибстрой» не проявляет должной активности в устранении проблем на Винаповском мосту и другом объекте около завода «Орион». В результате МКУ «Гормост» было вынуждено обратиться в суд, который обязал подрядчика выполнить гарантийные обязательства. Исполнительный лист направлен в службу судебных приставов.

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