В Новосибирске проголосовали за новый вход в Дендропарк

В Новосибирске завершилось голосование за лучший проект входной зоны в Дендропарк.

Результаты были опубликованы в telegram-канале Министерства природных ресурсов региона.

Жителям предложили выбрать один из шести проектов. В опросе приняли участие 197 человек. Более 40% из них отдали свои голоса за проект «Экодук», разработанный студенткой архитектурно-строительного университета Ксенией Скориковой.

По информации пресс-службы ведомства, проект будет реализован с привлечением некоммерческой организации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возобновили движение двух трамваев на улице Мира.