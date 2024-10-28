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общество

В Новосибирске проголосовали за новый вход в Дендропарк

Фото: Минприроды Новосибирской области

В Новосибирске завершилось голосование за лучший проект входной зоны в Дендропарк.

Результаты были опубликованы в telegram-канале Министерства природных ресурсов региона.

Жителям предложили выбрать один из шести проектов. В опросе приняли участие 197 человек. Более 40% из них отдали свои голоса за проект «Экодук», разработанный студенткой архитектурно-строительного университета Ксенией Скориковой.

По информации пресс-службы ведомства, проект будет реализован с привлечением некоммерческой организации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возобновили движение двух трамваев на улице Мира.

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Игорь Кириченко
Журналист

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