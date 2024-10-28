О полезных свойствах квашеной капусты рассказал новосибирский эксперт

Жителям Новосибирска перечислили полезные свойства квашеной капусты.

В беседе с VN.ru преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель рассказал, что квашеная капуста обладает чудодейственными свойствами для нашего организма, так как она богата антиоксидантами, железом, пробиотиками и клетчаткой.

Так, например, благодаря капусте можно очистить организм от вредных бляшек и поддержать здоровье суставов и сердца.

Квашеная капуста также очень полезна для беременных женщин.

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