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общество

О полезных свойствах квашеной капусты рассказал новосибирский эксперт

Фото: freepik

Жителям Новосибирска перечислили полезные свойства квашеной капусты.

В беседе с VN.ru преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель рассказал, что квашеная капуста обладает чудодейственными свойствами для нашего организма, так как она богата антиоксидантами, железом, пробиотиками и клетчаткой.

Так, например, благодаря капусте можно очистить организм от вредных бляшек и поддержать здоровье суставов и сердца.

Квашеная капуста также очень полезна для беременных женщин.

Напомним, что врач-эндокринолог назвала безопасную дозу кофе жителям Новосибирска

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Валерия Митрохина
Журналист

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