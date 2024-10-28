Прописанный в Новосибирске актер Депардье просит отложить рассмотрение дела об изнасиловании из-за состояния здоровья

Прописанный в Новосибирске актер Жерар Депардье обратился в суд с просьбой отложить рассмотрение дела о сексуализированном насилии в отношении него. Об этом пишет Forbes.

Актер аргументирует свою просьбу состоянием здоровья.

Обвинения против Депардье выдвинули художница по декорациям и помощница режиссера, работавшие с ним на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Ранее мы писали, что 13 женщин обвиняют Депардье в изнасиловании и домогательствах. Всё происходило с 2004 по 2022 год. Одна из жертв рассказала, что все действия актера происходили на глазах съемочной группы. Адвокаты Депардье отрицаю все обвинения.

В марте 2022 года суд Парижа заявил о наличии серьезных улик. Из-за этого дело не было закрыто.