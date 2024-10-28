Стал известен ТОП необычных вакансий за октябрь в Новосибирске

В Новосибирске назвали необычные вакансии за октябрь-2024.

По данным аналитиков сервиса hh.ru, в октябре 2024 года в Новосибирской области самой необычной вакансией стал руководитель экопроекта.

Известно, что это человек, который курирует экопроекты, занимается организацией мероприятий и участвует в грантовых конкурсах. Заработная плата такого руководителя — 16 000 рублей.

Также из необычного встретились и альпинист-снегометатель, однако такая работа требует переезда в столицу. Оплата за труд — от 100 000 до 250 000 рублей.

Иконописец, гарпунщик, конструктор одежды, АВА-инструктор и набивщик подушек также пополнили списки наиболее необычных вакансий в этом месяце.

Напомним, что в Новосибирске нaчaлась шестидневная рабочая неделя