Появились подробности пропажи 17-летней девушки с розовыми волосами под Новосибирском

Знакомые пропавшей рассказали, что девушка не первый раз уходит из дома.

В посёлке Тогучинского района с 26 октября разыскивают 17-летнюю школьницу Диану Кошкину, которая ушла из дома.

Знакомые девушки рассказали корреспонденту Сиб.фм, что мать Дианы якобы каждый день выпивает, не уделяя должным образом внимание дочери.

«Диана уже ранее уходила из дома на дней пять. В какой-то город ездила с другом. Мать её потеряла, но смогла уговорить вернуться. Но тогда она выходила на связь», — поделилась одноклассница девочки.

Сейчас телефон Дианы выключен. Дозвониться корреспонденту Сиб.фм до неё не удалось.

Другие её знакомые утверждают, что она уехала в Новосибирск к знакомым парням, которым по 18-19 лет.

«Она мне сообщила 24 октября, что собирается поехать в Новосибирск к знакомым, где у неё есть парень чуть старше её. С ним она могла познакомиться на сайте знакомств. Её видели на «Речном вокзале» в городе», — добавила подруга пропавшей.

Напомним, рост девушки 165 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые. У Дианы волосы покрашены в розовый цвет. В день пропажи на ней был чёрный пуховик, белые брюки с орнаментом, коричневые кроссовки и черная шапка.

Если вы знаете о местонахождении несовершеннолетней, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт») или в полицию по номеру 112.