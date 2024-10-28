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проиcшествия

В Новосибирске начали делать разметку и освещение после гибели беременной девушки

Фото: соцсети, ГАИ НСО

В Новосибирске на улице Зорге стали заниматься освещением только после гибели беременной девушки.

На улице Зорге в Новосибирске, где 28 октября троллейбус насмерть сбил беременную девушку, начали красить зебру и устанавливать освещение. Об этом новосибирцы сообщили в соцсетях.

Сибирячка переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с 4-летним ребёнком.

«Как обычно, пока не случилась трагедия...», — комментирует сибирячка.

Очевидцы рассказали, что перед ДТП девушка смогла оттолкнуть своего ребёнка и тем самым спасла ему жизнь. У малыша незначительные травмы, однако она сама оказалась под колёсами общественного транспорта. Погибшая работала в детском саду поваром, куда и шла вместе со своим ребёнком.

Сиб.фм ранее писал, что очевидцы назвали две версии произошедшего. Водитель-женщина со стажем в 25 лет могла не увидеть пешеходов, так как отвлеклась на пассажиров, которые передавали деньги за проезд. По другой версии, во всём виновато плохое освещение.

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Дамир Трубников

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