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общество

В Новосибирске полиция провела рейд по точкам нелегальной торговли на Гусинобродском шоссе

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске власти провели рейд на точке нелегальной торговли на трамвайном кольце Гусинобродского шоссе.

На этой территории регулярно появляется стихийная торговля, которая временно прекращается. Однако позже торговцы возвращаются.

Сотрудники администрации сообщили, что на данном участке продаются товары неизвестного происхождения и сомнительного качества.

С продавцами провели профилактическую беседу о запрете торговли в неустановленных местах. Также оставлены протоколы и изъят товар.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске провели рейд по выявлению нетрезвых водителей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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