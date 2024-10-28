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Авто

В Новосибирске провели рейд по выявлению нетрезвых водителей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей.

Сотрудники полиции в ходе мероприятия выявили 26 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГАИ города.

Из выявленных водителей десять человек прошли тест на содержание алкоголя в крови, который подтвердил наличие спиртного. Трое из них ранее уже привлекались к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде и могут быть лишены водительского удостоверения на срок до трех лет, а также оштрафованы на крупные суммы.

Кроме того, 16 водителей отказались проходить алкотестер, что также не освобождает их от ответственности. В результате им будет грозить лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Кировском районе Новосибирска установят новые камеры для фиксации нарушений ПДД.

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Игорь Кириченко
Журналист

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