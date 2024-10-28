В Новосибирске посетителей ТРК «Ройял Парк» эвакуировали

В торгово-развлекательном комплексе «Ройял Парк» в Новосибирске прошла экстренная эвакуация.

Об этом сообщили очевидцы, опубликовавшие видео в Telegram-канале «АСТ-54 Black». На записи слышны объявления: «Тревога! Соблюдайте спокойствие! Просьба всех покинуть помещение!»

По словам автора видео, в здании присутствовали сотрудники Росгвардии, которые вывели всех посетителей на улицу. Причина эвакуации пока не установлена. Одна из посетительниц сообщила, что охрана не позволила ей вернуться за вещами.

Это уже не первый случай эвакуации в «Ройял Парке» за последний год. Ранее, 17 августа, также проводилась эвакуация из-за небольшого возгорания.