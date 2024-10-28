В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП с троллейбусом

В связи со смертельной аварией прокуратура Новосибирской области начала проверку.

Сегодня рано утром на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска произошла авария — водитель троллейбуса насмерть сбила девушку, которая шла с четырехлетним ребенком. Известно, что его госпитализировали в больницу.

«Органами прокуратуры с привлечением специалистов Ространснадзора, Госавтоинспекции, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда в Новосибирской области организована проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Напомним, что в Новосибирске очевидцы назвали причины смертельного ДТП с троллейбусом