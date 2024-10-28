В Новосибирске работники мэрии будут получать выплату за участие в СВО

За участие в зоне специальной военной операции сотрудники мэрии будут получать выплату.

По информации положения, которое опубликовано на сайте администрации Новосибирска, теперь сотрудники мэрии будут получать единовременную денежную выплату в размере 100 000 рублей за заключение контракта на прохождение службы в ВС РФ в целях участия в зоне специальной военной операции.

Данное положение подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

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