82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 16:33
пробки
4/10
погода
+5.2°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
82.99% -1.1
сегодня
28 октября, 16:33
пробки
4/10
погода
+5.2°C
курсы валют
usd 96.66 | eur 104.8
сегодня 15:50
общество

В Новосибирске работники мэрии будут получать выплату за участие в СВО

Фото: Сиб.фм

За участие в зоне специальной военной операции сотрудники мэрии будут получать выплату.

По информации положения, которое опубликовано на сайте администрации Новосибирска, теперь сотрудники мэрии будут получать единовременную денежную выплату в размере 100 000 рублей за заключение контракта на прохождение службы в ВС РФ в целях участия в зоне специальной военной операции.

Данное положение подписал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что комбат «Веги» из Новосибирска Панферов снова уйдет на СВО

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в