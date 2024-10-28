В Новосибирске суд отказался возвращать дрессировщику Герасимову изголодавшихся медведей

В понедельник, 28 октября, Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел иск дрессировщика Сергея Герасимова о признании права собственности на ранее изъятых у него бурых медведей.

Пресс-служба управления Судебного департамента региона сообщила, что суд отказал в удовлетворении исковых требований истца.

В январе 2023 года зоозащитники обнаружили пять медведей в посёлке Садовом под Новосибирском на неотапливаемом складе в тесных клетках. Животные были в запущенном состоянии. Их забрали и передали Росприроднадзору. В январе 2024 года суд признал изъятие законным.

В сентябре 2024 года Герасимов подал иск, указав, что является владельцем медведей по кличкам Лада, Буся, Еля, Кассандра и Джульетта, которые участвовали в цирковых выступлениях до 2020 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском медведь, который не впал в спячку, растерзал овец.