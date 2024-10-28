В Новосибирске во время движения загорелся Nissan Juke

28 октября 2024 года в Новосибирске произошел инцидент с автомобилем Nissan Juke, который загорелся во время движения.

Пожар случился на улице Военной, напротив дома №9/2. Об этом сообщается в telegram-канале «АСТ-54 Black».

На опубликованных видеозаписях видно, как огонь вырывается из-под капота автомобиля. Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, но его усилия оказались безуспешными.

На кадрах также заметны несколько огнетушителей, оставленных на тротуаре. В конечном итоге справиться с огнем удалось только прибывшим пожарным.

В комментариях к видео пользователи предположили возможные причины возгорания кроссовера, включая автоодеяло под капотом, неисправности в фарах, а также проблемы с топливной системой или электропроводкой.

Напомним, спасатели в Новосибирске вытащили двух человек из автомобиля, который чуть не загорелся.