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общество

В Новосибирской области полиция разыскивает осквернивших могилы участников СВО

Фото: Pexels.com

В МВД Новосибирской области начали расследование инцидента с осквернением могил на кладбище в селе Гусиный Брод.

В минувшие выходные местные СМИ сообщили, что неизвестные вандалы нанесли повредили несколько памятников, в том числе захоронения участников специальной военной операции.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для осмотра и сбора информации, направленной на установление всех обстоятельств инцидента и личностей подозреваемых.

На данный момент проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирскую гимназию обязали выплатить компенсацию морального вреда за травму ребенка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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