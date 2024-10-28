В Новосибирской области полиция разыскивает осквернивших могилы участников СВО

В МВД Новосибирской области начали расследование инцидента с осквернением могил на кладбище в селе Гусиный Брод.

В минувшие выходные местные СМИ сообщили, что неизвестные вандалы нанесли повредили несколько памятников, в том числе захоронения участников специальной военной операции.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия для осмотра и сбора информации, направленной на установление всех обстоятельств инцидента и личностей подозреваемых.

На данный момент проводится проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирскую гимназию обязали выплатить компенсацию морального вреда за травму ребенка.