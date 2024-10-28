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общество

Застройщик доделал ремонт в квартире женщины по решению суда в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске застройщик установил балкон после предупреждения.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области, застройщик доделал ремонт в квартире после напоминания об уголовной ответственности.

По данным ведомства, жительница дома на улице Выборная, 135 в Новосибирске достигла мирового соглашения с застройщиком, по которому компания обязалась установить балконный блок, заменить стеклопакеты и витражи на балконе.

Также застройщик выплатит ей 200 000 рублей в качестве моральной компенсации и возместит 50 000 рублей за досудебную экспертизу.

А так как компания затягивает выполнение работ, ей начислен штраф в размере 50 000 рублей и напоминание об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения.

В результате сейчас все ремонтные работы были проведены, права сибирячки восстановлены.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске прокуратура начала проверку из-за смертельного ДТП с троллейбусом

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Валерия Митрохина
Журналист

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