Троллейбус сбил беременную насмерть. Стали известны подробности жуткого ДТП на Затулинке

В Новосибирске по факту смертельного ДТП с троллейбусом на улице Зорге возбудили уголовное дело.

В понедельник, 29 октября, на улице Зорге произошло жуткое ДТП. На пешеходном переходе троллейбус под управлением 66-летней женщины насмерть сбил беременную сибирячку, переходящую дорогу вместе с 4-летним сыном.

Пострадавшая скончалась на месте — она оказалась под колёсами троллейбуса. Очевидцы ДТП рассказали, что 25-летняя Виктория в последний момент успела заметить надвигающийся транспорт и оттолкнула сына, тем самым спасая ему жизнь. Мальчика отвели в сторону, чтобы он не осознал, что его мамы больше нет.

Виктория работала в детском саду, куда и шла с утра с мальчиком.

Ребёнок был в адекватном состоянии, мог говорить. У него были незначительные травмы. На место трагедии за ним прибежала бабушка и увезла его в больницу. У него диагностировали трещину в черепе.

За рулём троллейбуса находилась 66-летняя женщина. В разговоре с журналистом Сиб.фм её коллега сообщил, что она работает с 90-х годов. У неё большой стаж.

«Водитель опытный, очень ответственный, пунктуальный, не конфликтный ни с коллегами, ни с пассажирами, отзывчивый. Очень аккуратно водила даже старые, изношенные троллейбусы. Я, конечно, не видел, как всё это произошло, но со своей стороны могу сказать, что она не могла так грубо нарушить», — считает её коллега.

Работники считают, что трагедия произошла из-за плохого освещения на улице Зорге. Именно после ДТП светом и покраской пешеходного перехода занялись рабочие.

Также есть другая версия произошедшего. Сибиряки считают, что водителя могли отвлечь пассажиры, передавая деньги за проезд.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).