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общество

Мэр Новосибирска Кудрявцев заявил, что нужно ускорить благоустройство после разрытий

Фото: правительство Новосибирской области.

С весны 2024 года в Новосибирске было выдано 3884 разрешения на раскопки для ремонта трубопроводов, из которых на текущий момент закопаны только 1813.

За прошедшую неделю ликвидировали 72 траншеи. Об этом сообщил глава городского департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков на аппаратном совещании во вторник, 29 октября.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что на необходимо ускорить темп ликвидации траншей. Он потребовал от департамента ужесточить работу с подрядчиками, включая привлечение к ответственности через суд для устранения последствий ремонтных работ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Заельцовском районе Новосибирска по просьбе жителей на улице Новой очистят территорию от аварийных деревьев.

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Игорь Кириченко
Журналист

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