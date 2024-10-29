На месте бывшей барахолки в Новосибирске закрыли нелегальный рынок

В Новосибирске закрыли нелегальный рынок.

В результате рейда новосибирских властей и правоохранительных органов, в Новосибирске закрыли стихийный рынок, который был организован на трамвайном кольце Гусинобродского шоссе.

Известно, что в этом месте рынок открывают уже не первый раз. Торговцы занимают большую площадь для нелегальной продажи.

“С «продавцами» проведена профилактическая работа о недопущении торговли в неустановленных местах, составлены протоколы, изъят товар как предмет правонарушения”, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Напомним, что из Новосибирска выдворят мигрантов после рейда