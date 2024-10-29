Новосибирск обеспечит жильем 382 ребенка-сироты до конца 2024 года

В Новосибирске до конца 2024 года планируется обеспечить жильем 382 ребенка-сироты.

Это на 42 человека больше, чем изначально планировалось. Об этом стало известно на еженедельном аппаратном совещании, где мэр Максим Кудрявцев получил отчет о выполнении программы.

Мэр отметил важность работы по обеспечению жильем детей, оставшихся без попечения родителей. Он подчеркнул, что в этом году удалось перевыполнить план, что свидетельствует о положительной динамике в снижении очереди на квартиры. На реализацию программы выделено более 1,6 миллиарда рублей. В настоящее время квартиры уже получили 373 человека, из которых 223 – жилье, а 150 – жилищные сертификаты.

Начальник департамента по социальной политике Ольга Потапова указала на необходимость актуализации данных о гражданах, состоящих в списке детей-сирот, что позволит улучшить учет нуждающихся. В 2025 году планируется выделить 2,3 миллиарда рублей на жилье и сертификаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.