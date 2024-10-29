Новосибирцев задержали за организацию нелегального пребывания мигрантов

За организацию нелегального пребывания мигрантов задержали шестерых местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, сотрудники Управления уголовного розыска задержали шестерых местных жителей, которые подозреваются в организации канала незаконной миграции.

По данным следствия, мужчины в возрасте от 20 до 54 лет за вознаграждение в размере от 6 до 30 тысяч рублей помогали оформлять иностранцам документы, позволяющие легально находиться на территории России.

Мигрантов ставили на миграционный учет по месту проживания, далее регистрировали в хостеле, который принадлежал фигуранту дела.

В результате сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ.

Напомним, что в Новосибирске мигранты с лопатами устроили массовую драку