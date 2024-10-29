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проиcшествия

Под Новосибирском женщина выехала на встречку и погибла в ДТП

Фото: ГАИ по Новосибирской области

29 октября, около 16:00, на трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Черепановском районе произошло ДТП с летальным исходом.

По информации пресс-службы ГАИ региона, 35-летняя женщина, управлявшая автомобилем Mercedes-Benz C180, столкнулась со встречным Mitsubishi Outlander, за рулём которого находился 64-летний мужчина.

В результате столкновения водитель Mercedes-Benz погибла на месте. Также пострадали 58-летняя женщина и 16-летняя девушка, находившиеся в Mitsubishi. Они получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель троллейбуса получила более 20 штрафов перед смертельным ДТП с беременной.

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Игорь Кириченко
Журналист

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