В Новосибирске водитель троллейбуса получила более 20 штрафов перед смертельным ДТП с беременной

Водитель-женщина троллейбуса, сбившая насмерть беременную девушку на улице Зорге, за три года получила более 20 штрафов за превышение скорости и за проезд на красный сигнал светофора.

В понедельник, 28 октября, троллейбус насмерть сбил беременную женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу на улице Зорге. 25-летняя Виктория шла на работу в детский сад вместе с 4-летним сыном. Мальчику чудом удалось выжить — мама оттолкнула его в последний момент.

Как стало известно Сиб.фм, за рулем общественного транспорта находилась 66-летняя Ирина А. Со слов её коллег, водителем троллейбуса она работает более 25 лет, с 1990-х годов. По их словам, она всегда подходила к своей работе ответственно.

«Она работает ещё с 90-х годов. Водитель опытный, очень ответственный, пунктуальный, неконфликтный ни с коллегами, ни с пассажирами, отзывчивый. Очень аккуратно водила даже старые, изношенные троллейбусы. Я, конечно, не видел, как всё это произошло, но со своей стороны могу сказать, что она не могла так грубо нарушить», — считает её коллега.

Однако за её личным автотранспортом числится большое количество штрафов. Корреспондент Сиб.фм выяснил, что Ирина владеет Fiat Doblo 2011 года — фотографию с автомобилем она публиковала и в своих соцсетях.

По данным источника Сиб.фм, с 2021 года за ней числится более 20 штрафов — за превышение скорости на 20–40 км/ч и за проезд на красный сигнал светофора.

Чаще всего камеры "ловили" её автомобиль на улице Сибиряков-Гвардейцев, в сторону Северного проезда, а также на Октябрьском мосту, в сторону левого берега города.

Проезд на красный свет она совершала на улице Немировича-Данченко. В некоторых случаях штраф увеличивали до 6 тысяч рублей за повторное нарушение.



Помимо этого, женщина уже попадала в ДТП на троллейбусе в 2020 и 2023 годах.

Дозвониться до Ирины журналисту не удалось. У неё выключен телефон.

Напомним, после ДТП возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сиб.фм собрал всё, что известно о трагедии.