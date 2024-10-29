После смертельного ДТП прокуратура Новосибирска начала проверку

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту смертельной аварии с троллейбусом.

Вчера, 28 октября 2024 года, в Новосибирске на улице Зорге, 105 произошла страшная авария — 25-летняя девушка переходила по пешеходного переходу дорогу вместе с ребенком 2020 года рождения и в это время 66-летняя водитель троллейбуса сбила ее.

В результате девушка скончалась от полученных травм на месте происшествия, а ребенка срочно госпитализировали в больницу.

«Органами прокуратуры с привлечением специалистов Ространснадзора, Госавтоинспекции, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда в Новосибирской области организована проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске очевидцы назвали причины смертельного ДТП с троллейбусом