82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
29 октября, 08:47
пробки
6/10
погода
+3.3°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 105.2
82.99% -1.1
сегодня
29 октября, 08:47
пробки
6/10
погода
+3.3°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 105.2
сегодня 07:18
проиcшествия

После смертельного ДТП прокуратура Новосибирска начала проверку

Фото: Инцидент Новосибирск

Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту смертельной аварии с троллейбусом.

Вчера, 28 октября 2024 года, в Новосибирске на улице Зорге, 105 произошла страшная авария — 25-летняя девушка переходила по пешеходного переходу дорогу вместе с ребенком 2020 года рождения и в это время 66-летняя водитель троллейбуса сбила ее.

В результате девушка скончалась от полученных травм на месте происшествия, а ребенка срочно госпитализировали в больницу.

«Органами прокуратуры с привлечением специалистов Ространснадзора, Госавтоинспекции, Росздравнадзора, Государственной инспекции труда в Новосибирской области организована проверка», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске очевидцы назвали причины смертельного ДТП с троллейбусом

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в