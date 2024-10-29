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общество

Сеть кофеен «Кузина» в Новосибирске избежала фактического дефолта

Фото: Сиб.фм

ООО «Кузина» успело выплатить деньги инвесторам.

Новосибирская компания ООО «Кузина», владеющая одноимённой сетью кафе, смогла избежать фактического дефолта.

Известно, что организация перечислила купонный доход в размере 949,2 тысяч рублей за 18-й купонный период по облигациям Кузина-БО-П02. Это подтвердил представитель держателей облигаций ООО «ЮЛКМ».

Ранее Сиб.фм писал о том, что компания допустила технический дефолт, не выполнив обязательства по выплате дохода своим инвесторам. Это уже второй подобный случай за последние месяцы.

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Валерия Митрохина
Журналист

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