Стали известны подробности гибели 17-летней сибирячки в Томской области

Под Томском нашли труп 17-летней девушки.

В Колпашево Томской области 27 октября 2024 года местные жители узнали о трагической гибели 17-летней студентки Анастасии Волковой. Известно, что девушка пропала после занятий в колледже, а спустя два дня её тело было обнаружили в заброшенном здании.

По информации издания "КП-Томск", за день до исчезновения Настя жаловалась на конфликт с соседкой по общежитию, после чего обратилась к бабушке, с которой жила после лишения родительских прав ее матери.

Сокурсники характеризуют Настю как жизнерадостную девушку, увлеченную учебой, однако в общежитии у нее часто возникали проблемы с соседкой, о чем она неоднократно сообщала руководству колледжа с просьбой переселить ее, но поддержки так и не получила.

Так, 24 октября между Настей и ее соседкой произошла ссора, после чего девушка ушла на занятия, находясь в подавленном состоянии. Девушка не вернулась домой и семья забила тревогу. Настю искали волонтеры “ЛизаАлерт” и те, кто знал ее. В результате после нескольких дней поиска тело девушки обнаружили в районе улицы Гроховского.

На похороны к Насте пришел почти весь колледж. Местные жители не могли сдержать эмоций из-за трагедии, некоторым было настолько плохо, что приходилось откачивать специальными средствами.

Как отметил представитель отряда “ЛизаАлерт” Сергей Важенин, в трагедии Насти не виноват определенный человек, так как это проблема невнимательности взрослых людей, которые порой могут не замечать детей и подростков.

“Это не проблема конкретной семьи, а ответственность всего общества и каждого человека. Если видите одинокого, особенно маленького, ребенка или подростка в слезах, подавленного, напуганного, приложите максимум усилий и помогите. Именно невнимательность взрослых приводит к плачевным последствиям”, — отметил он.

Сейчас Следственный комитет возбудил уголовное дело, чтобы выяснить причины, которые привели к трагедии.

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