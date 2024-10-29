В Новосибирска певица Юта выступила с концертом в поддержку бойцов СВО

Вчера, 28 октября, в концертном зале имени Каца состоялся концерт заслуженной артистки РФ, певицы Юты.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского благотворительного тура «За жизнь!». Певица Юта приехала в Новосибирск из Юрги.

Концертная программа включала известные патриотические песни, а также новые композиции, посвященные защитникам Отечества. С начала специальной военной операции Юта провела более 100 благотворительных концертов по России, включая выступления на Донбассе.

Министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина отметила значимость мероприятия для региона, где проживает много военнослужащих. Концерт был организован при поддержке Минобороны РФ и министерства культуры Новосибирской области.

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