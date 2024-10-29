В Новосибирске 1 декабря засияет новогодняя иллюминация на Ленина

С 10 ноября участок улицы Ленина от площади Ленина до Советской станет пешеходным.

Движение автомобилей будет восстановлено 10 февраля. В мэрии сообщили, что праздничная иллюминация будет монтироваться с 10 по 30 ноября и включена с 1 декабря.

Убранство улицы будет охраняться круглосуточно. В список особо ценного имущества вошли арка «Входная группа», световой потолок «Афина», 50 светодиодных изделий «Ромбик», 20 искусственных елей, 20 монохромных шаров и семь «светящихся деревьев».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске «Ветераны комсомола» во главе с депутатом Заксобрания Агеенко отметили 10-летний юбилей.