Когда завершится СВО на Украине – новосибирский политолог высказал свое мнение.

В беседе с Сиб.фм политолог Александр Чугай заявил, что невозможна победа в СВО без ликвидации сил НАТО на Украине.

«Победа России в СВО зависит не от смены киевского режима и главы Украины, а от изменения отношения Запада к нашей стране. Только при таком сценарии можно говорить об окончании конфликта. На данный момент мы вынуждены силой заставлять Запад менять отношение к нашей стране», — прокомментировал эксперт.

Чугай отметил, что для победы необходимо ликвидировать не только НАТО, но и силы Североатлантического альянса, которые защищают Украину.

По его мнению, СВО на Украине может завершится к сентябрю 2025 года. Политолог считает, что к этому времени Россия добьется поставленных целей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что комбат «Веги» из Новосибирска Панферов снова уйдет на СВО.