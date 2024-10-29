В Новосибирске S7 Airlines запускает регулярное авиасообщение с Бангкоком

S7 Airlines начнет регулярные прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам, с дозаправкой в Иркутске.

Обратные рейсы предусмотрены в те же дни недели. Об этом сообщает перевозчик. Время в пути составит около 9 часов 30 минут. Перелеты будут выполняться на Boeing 737-800, рассчитанных на 176 пассажиров.

Прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок также доступны у авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняет рейсы дважды в неделю — по вторникам и воскресеньям на Airbus A300.

S7 Airlines входит в топ-100 авиакомпаний мира и занимает третье место в Восточной Европе по версии Skytrax. В 2023 году авиакомпания перевезла 15,9 млн пассажиров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что взлет самолета S7 до Новосибирска был прерван из-за открытия багажной двери.