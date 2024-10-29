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общество проиcшествия

Взлет самолета S7 до Новосибирска был прерван из-за открытия багажной двери

Фото: Сиб.фм

Самолет летел из Горно-Алтайска.

Как сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент», вечером 25 октября самолет Embraer 170 должен был отправиться из Горно-Алтайска в Новосибирск, но вернулся в аэропорт отправления.

Когда авиалайнер уже готовился к взлету, капитан корабля сообщил диспетчеру о том, что сработала индикация открытия багажного отделения.

Из-за этого полет пришлось прервать и вернуться на стоянку, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Напомним, что Сиб.фм собрал штрафы, которые получила авиакомпания «Сибирь» за 2024 год.

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Нина Раневская
Журналист

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