В Новосибирске состоится научно-производственный форум «Золотая Долина-2024»

31 октября — 1 ноября 2024 года в Новосибирском государственном университете пройдет II ежегодный научно-производственный форум «Золотая Долина-2024».

Организатором форума выступает Новосибирский государственный университет.

Цель мероприятия — определить направления и механизмы взаимодействия науки и индустрии по созданию новых технологий и материалов, обеспечению потребности в профессионалах, способных быстро и квалифицированно решать сложные задачи, стоящие перед страной.

В числе партнеров Форума — межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», правительство Новосибирской области, Ассоциация выпускников НГУ, Сибирское отделение РАН и Совет ректоров вузов города Новосибирска. При поддержке Аппарата полномочного представителя Президента в СФО.

На Форуме «Золотая Долина 2024» состоятся тематические секции:

● «Беспилотные авиационные системы»,

● «Машиностроение и приборостроение»,

● «Энергетика»,

● «ИИ в промышленности и робототехника»,

● «Авиация»,

● «Медицина и фармацевтическая промышленность»,

● «Сельское хозяйство»,

● «Технологии «умного города». Строительство»,

● «Кадры для индустрии».

Один из экспертов Форума, модератор секции «Сельское хозяйство», ректор Новосибирского государственного аграрного университета, член-корреспондент РАН Евгений Владимирович Рудой, прокомментировал:

“Необходимость в отечественных разработках и технологиях для сельского хозяйства сегодня колоссальная. Иностранные технологии стали недоступны, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны, мы должны иметь собственные ресурсы по всем критическим направлениям — отечественный семенной материал в растениеводстве и племенной генетический материал в животноводстве.

Проведение такого форума как «Золотая долина» крайне важно. Идёт обсуждение лучших примеров отечественных технологий, готовых к внедрению, можно напрямую задать вопросы разработчикам, выяснить все преимущества и недостатки технологий, предложить свою компанию в качестве площадки для внедрения. Тот, кто применяет новые технологии, сразу становится более конкурентоспособным. Однако в нашей отрасли есть с этим трудности: нет, к сожалению, ещё слаженного диалога между бизнесом и наукой. Необходимо создавать инновационную среду: такие структуры как центры трансфера технологий, инжиниринговые центры, которые становятся посредниками между учёными и реальным сектором.

Если говорить об агропромышленном комплексе, уровень инновационной активности не слишком высок – около 10%. Здесь есть колоссальные резервы для наращивания. С 2025 года стартует национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», основные направления которого – селекция и генетика, разработка ветеринарных препаратов и биотехнологий производства кормовых и пищевых добавок, техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства.

Приведу конкретный пример цифровизации в сельском хозяйстве: элементы цифровой платформы, разрабатываемой в нашем университете, позволяют специалистам ЗАО племзавод «Ирмень» сформировать генетический потенциал маточного поголовья, продуктивность которого ставит предприятие на второе место по уровню молочной продуктивности в нашей стране среди племенных предприятий с сопоставимым поголовьем.

Наша система путём анализа больших данных позволяет детально исследовать генеалогическую структуру на уровне предприятия/региона/страны и повышать эффективность работы с племенным материалом. Компьютер выбирает лучших быков и составляет такие пары, которые в конечном итоге дают наиболее высокую продуктивность без использования близкородственного скрещивания. Другое предприятие — ООО «Толмачевское», ставшее экспериментальной площадкой для внедрения нашей технологии в рамках проекта СибБиоНОЦ, показало продуктивность 13 тысяч килограмм на одну корову в год”.

Сайт Форума «Золотая Долина-2024»: https://zd.nsu.ru/

Возрастное ограничение 16+

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