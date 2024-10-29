В Новосибирске во дворе загорелась «Жигули»

Днем в Новосибирске загорелся автомобиль.

По информации группы “Инцидент Новосибирск” соцсети ВКонтакте, сегодня утром, 29 октября 2024 года, в Западном микрорайоне города на улице Титова, 272 загорелась машина “Жигули”.

Со слов очевидцев, пожар полностью уничтожил автомобиль. На место происшествия прибыли пожарные, которые ликвидировали огонь.

“Прибывшие на место пожарные за минуту ликвидировали открытое горение. В результате происшествия огнем поврежден автомобиль на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет”, — передали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске и области за неделю потушили 99 пожаров