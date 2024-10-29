В Новосибирске жители заметили проникновение нефтяных потоков в реку

Член ТОС «Огурцово» рассказал журналисту Сиб.фм, что на улицах сейчас можно увидеть гораздо меньше черной жидкости, чем в сентябре.

В конце сентября жители поселка Огурцово Советского района пожаловались на черную жидкость неизвестного происхождения, которая появилась на дорогах.

Как позже выяснилось, жижа, похожая на нефть, стекала с одного из участков. Ранее в разговоре с корреспондентом Сиб.фм Анатолий З. (с его территории сбрасывается жидкость — прим. ред.) сообщил, что подобная ситуация происходит с 2009 года. Сама жидкость, по его словам, вытекает из колодца.

Недавно в социальных сетях было опубликовано видео, на котором одна из жительниц выразила беспокойство по поводу того, что «нефть» стекает в реку из-за дождей.

Николай Истомин, член ТОС «Огурцово», рассказал журналисту Сиб.фм, что это всё является лишь остатками того, что было в сентябре.

«Там по Январской улице проходит основной сток воды, когда дождь идет. И улица заканчивается рядом с Обью», — сообщил он.

Собеседник поделился, что после того, как увидел видео в социальных сетях, сам отправился на место происшествия и собрал остатки жидкости в бутылку. По его словам, вода была не черной, а мутной и серой.

«Возможно, кто-то там что-то от себя слил, возможно, просто воду. Потому что от участка, откуда вытекала черная жидкость в сентябре, больше ничего нет», — пояснил Истомин.

Николай написал в общую группу поселка и предложил провести экспертизу. Однако, по его словам, многие люди выразили недовольство и сказали, что это пустая трата времени.

Он рассказал, что жители обращались в администрацию района. Некоторым пришел ответ, что причиной проблемы может быть слив с близлежащего завода, к которому, как предполагает Николай, присоединилась автомойка.

По словам Анатолия З., он подал жалобу в прокуратуру в конце сентября, но пока не получил на нее ответа.

Однако на следующий день после подачи жалобы на его участок приехали три человека, которые, как он утверждает, были по поручению Роспотребнадзора для отбора проб.

«Они взяли пробы. Это была, по-моему, если я не ошибаюсь, пятница по памяти. Сказали, что в понедельник анализ будет готов и эксперты передадут эти данные Роспотребнадзору. С тех пор мне ничего неизвестно», — сказал сибиряк.

В данный момент из колодца ничего не вытекает. По мнению собеседника, это, вероятно, связано с тем, что перестал идти сброс.

Анатолий рассказал, что в 2009 году он решил проблему самостоятельно, обратившись к заместителю главы администрации. По его словам, после прочистки ливневой канализации в течение двух лет на его участок не попадала черная жидкость.

Однако сейчас, как объяснил Анатолий, никто не хочет заниматься этим вопросом. Стоимость экспертизы, по его словам, составляет от 20 до 50 тысяч рублей.

Корреспондент Сиб.фм направил запрос в Роспотребнадзор Новосибирской области.

Подробнее об этом случае можно прочитать в материале Сиб.фм.