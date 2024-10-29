82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
29 октября, 08:47
пробки
6/10
погода
+3.3°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 105.2
82.99% -1.1
сегодня
29 октября, 08:47
пробки
6/10
погода
+3.3°C
курсы валют
usd 97.23 | eur 105.2
сегодня 08:30
проиcшествия

В Новосибирской области МВД ищет осквернивших могилы участников СВО

Фото: Сиб.фм

Осквернивших могилы участников специальной военной операции ищут в Новосибирске.

По информации РИА Новости, в селе Гусиный Брод Новосибирской области неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции.

Известно, что преступники повредили памятники и захоронения, среди которых были места памяти участникам СВО.

В связи с чем сейчас сотрудники ГУ МВД России начали поиски вандалов.

Напомним, что в Новосибирске родные жертвы ДТП не могут добиться ареста обвиняемого из-за состояния здоровья

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в