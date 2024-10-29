В Новосибирской области МВД ищет осквернивших могилы участников СВО

Осквернивших могилы участников специальной военной операции ищут в Новосибирске.

По информации РИА Новости, в селе Гусиный Брод Новосибирской области неизвестные осквернили могилы участников специальной военной операции.

Известно, что преступники повредили памятники и захоронения, среди которых были места памяти участникам СВО.

В связи с чем сейчас сотрудники ГУ МВД России начали поиски вандалов.

Напомним, что в Новосибирске родные жертвы ДТП не могут добиться ареста обвиняемого из-за состояния здоровья