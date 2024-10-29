Выступление Александра Шоуа и группы «Непара» отменили в Новосибирске

В Новосибирске объявили об отмене концерта группы «Непара».

Сегодня, 29 октября 2024 года, в Доме ученых в новосибирском Академгородке должен был состояться концерт Александра Шоуа и группы «Непара», однако на сайте появилась информация об отмене выступления.

В связи с чем журналист Сиб.фм связался с представителями учреждения культуры, чтобы узнать о причинах отмены концерта, однако они сообщили, что данной информацией не располагают.

В своих соцсетях артисты также не прокомментировали данную ситуацию.

Напомним, что в Новосибирске прошел концерт ROCK PRIVET