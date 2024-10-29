Жительница Новосибирска нашла в лесу «Кубок эльфов»

Необычный зеленый гриб нашла сибирячка в лесу Новосибирске.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» соцсети ВКонтакте жительница Новосибирска рассказала о своем необычном улове — она нашла зеленый гриб под названием «кладония бахромчатая» в лесу между Нижней Ельцовкой и Первомайским районом.

Известно, что данный вид принадлежит к роду лишайников и похож на симбиоз сине-зелёной водоросли и гриба. В народе его называют как «Кубок эльфов».

Напомним, что новосибирцы собирают грибы в конце октября 2024 года