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общество

Жительница Новосибирска нашла в лесу «Кубок эльфов»

Фото: социальные сети / ВКонтакте «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024»

Необычный зеленый гриб нашла сибирячка в лесу Новосибирске.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024» соцсети ВКонтакте жительница Новосибирска рассказала о своем необычном улове — она нашла зеленый гриб под названием «кладония бахромчатая» в лесу между Нижней Ельцовкой и Первомайским районом.

Известно, что данный вид принадлежит к роду лишайников и похож на симбиоз сине-зелёной водоросли и гриба. В народе его называют как «Кубок эльфов».

Напомним, что новосибирцы собирают грибы в конце октября 2024 года

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Валерия Митрохина
Журналист

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