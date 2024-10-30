Депутаты Новосибирска изменили нормы для строительства школ

Сегодня, 30 октября, на 38-й сессии Горсовета Новосибирска депутаты внесли изменения в градостроительные нормы, касающиеся строительства школ.

Теперь максимальное расстояние, которое может быть между домом и школой, увеличено с 500 до 800 метров. Также предусмотрена возможность сокращения площади пришкольной территории в случаях, когда школа строится в так называемых «стесненных условиях».

Согласно строительным нормам и правилам (СНИП), «стесненные условия» — это условия сложившейся застройки с плотностью выше нормативной, либо условия, не позволяющие существенно изменять планировку территории. При этом, как пояснил председатель комиссии по градостроительству Андрей Трубников, подобные изменения будут допустимы только в исключительных случаях.

Новые нормы не применимы к новостройкам и микрорайонам комплексной застройки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске департамент транспорта разделили на две части.