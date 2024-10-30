Главу СКР Бастрыкина возмутила гибель беременной в ДТП новосибирского троллейбуса

В Новосибирске произошла смертельная авария.

По данным пресс-службы следственного комитета РФ по Новосибирской области, председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели беременной девушки во время столкновения с троллейбусом в Новосибирске.

Известно, что 28 октября 2024 года троллейбус насмерть сбил беременную девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Зорге.

Девушка шла вместе со своим сыном, которого успела оттолкнуть в сторону, однако сама погибла под колесами общественного транспорта. Мальчик выжил и находится сейчас в больнице.

Напомним, что в Новосибирске водитель троллейбуса получила более 20 штрафов перед смертельным ДТП