Горсовет Новосибирска утвердил лишение мандатов депутатов-иноагентов

На последней сессии муниципального совета Новосибирска депутаты приняли изменения в Устав города, которые позволяют отзывать полномочия депутатов, признанных иностранными агентами.

Эти поправки направлены на приведение местного законодательства в соответствие с федеральными нормами. В мае текущего года Госдума РФ приняла изменения, согласно которым внесение в реестр иностранных агентов является основанием для досрочного прекращения депутатского мандата.

В ходе голосования 38 депутатов поддержали поправки, тогда как двое высказались против.

На данный момент в горсовете Новосибирска находятся два депутата, признанных Минюстом РФ иностранными агентами: Светлана Каверзина* и Антон Картавин**. Оба парламентария продолжают оспаривать свой статус в судебных инстанциях.

Напомним, бывшего депутата горсовета Новосибирска признали террористом.

*Министерством юстиции РФ от 15.03.2024 Каверзина С.В. признана иностранным агентом.

**Министерством юстиции РФ от 02.02.2024 Картавин А.В. признан иностранным агентом.