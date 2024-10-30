Бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко* признали террористом

Новосибирский политик с февраля 2023 года находится в федеральном розыске.

Бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бoйко** внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выяснил Сиб.фм.

Оппозиционный политик уже имеет статус иностранного агента, полученный Минюстом 31 марта 2023 года.

«Узнал о своём признании иноагентом от иноагента-ветерана Низовцева***. Первым делом ознакомился с общим списком. Что сказать, достойная компания, не стыдно присоединиться. Думал ли я когда-нибудь, что окажусь в одном шорт-листе с Макаревичем***, Галкиным*** и Земфирой***?» — писал Бoйко.

В Минюсте объяснили, что Бoйко внесли в реестр иностранных агентов, так как он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации».

Новый статус он пока не прокомментировал. На своем YouTube канале анонсировал прямую трансляцию 29 октября, где должен был поделиться со зрителями о присвоении статуса террориста и экстремиста.

«Найден самый опасный террорист», — говорится в анонсе.

Напомним, экс-депутат покинул Россию ещё осенью 2021 из-за опасения уголовного преследования. В 2023 году на него возбудили уголовное дело о клевете. Позже Бoйко объявили в федеральный розыск. На тот момент он еще являлся депутатом Новосибирска.

В августе 2023 года он лишился мандата. Центральный районный суд Новосибирска признал законным решение Совета депутатов о досрочном прекращении его полномочий .



В 2024 году на него завели еще одно уголовное дело. Его подозревают в нарушении деятельности иноагента (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Бoйко не ставит приписку — «материалы произведены и распространены иностранным агентом» в своих публикациях.



*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.



**Серей Бoйко внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31.03.2023 г.



***Дмитрий Низовцев внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 14.10.2022 г.

***Андрей Макаревич внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 2.09.2022 г.

***Максим Галкин внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 16.09.2022.

***Земфира Рамазанова внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 10.02. 2023 г.