Бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко* признали террористом

Новосибирский политик с февраля 2023 года находится в федеральном розыске.
Бывшего депутата горсовета Новосибирска Сергея Бoйко** внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выяснил Сиб.фм.
Оппозиционный политик уже имеет статус иностранного агента, полученный Минюстом 31 марта 2023 года.
«Узнал о своём признании иноагентом от иноагента-ветерана Низовцева***. Первым делом ознакомился с общим списком. Что сказать, достойная компания, не стыдно присоединиться. Думал ли я когда-нибудь, что окажусь в одном шорт-листе с Макаревичем***, Галкиным*** и Земфирой***?» — писал Бoйко.
В Минюсте объяснили, что Бoйко внесли в реестр иностранных агентов, так как он «дискредитировал идеи служения Отечеству, формировал отрицательное отношение к военной службе, призывал участвовать в протестных митингах, а также к борьбе с действующей государственной властью Российской Федерации».
Новый статус он пока не прокомментировал. На своем YouTube канале анонсировал прямую трансляцию 29 октября, где должен был поделиться со зрителями о присвоении статуса террориста и экстремиста.
«Найден самый опасный террорист», — говорится в анонсе.
Напомним, экс-депутат покинул Россию ещё осенью 2021 из-за опасения уголовного преследования. В 2023 году на него возбудили уголовное дело о клевете. Позже Бoйко объявили в федеральный розыск. На тот момент он еще являлся депутатом Новосибирска.
В августе 2023 года он лишился мандата. Центральный районный суд Новосибирска признал законным решение Совета депутатов о досрочном прекращении его полномочий .
В 2024 году на него завели еще одно уголовное дело. Его подозревают в нарушении деятельности иноагента (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Бoйко не ставит приписку — «материалы произведены и распространены иностранным агентом» в своих публикациях.
*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Серей Бoйко внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 31.03.2023 г.
***Дмитрий Низовцев внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 14.10.2022 г.
***Андрей Макаревич внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 2.09.2022 г.
***Максим Галкин внесён в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 16.09.2022.
***Земфира Рамазанова внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 10.02. 2023 г.