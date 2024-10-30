Мэрия Новосибирска закупит 16 тысяч новогодних подарков на 6,8 млн рублей

Новогодние подарки доставят в центры социального обслуживания населения Новосибирска.

Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска закупит 16 190 новогодних подарков за 6 799 800 рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок, на что обратил внимание Сиб.фм.

Из описания товара следует, что упаковка подарка должна быть с ручками, с двух сторон должны изображены прозрачные шары на ёлке с объемными изображениями достопримечательностей Новосибирска.

Сама упаковка должна трансформироваться в настольный календарь-«домик», у которого расположено окно со вставленной открыткой с поздравлением мэра Новосибирска.

В составе набора находятся сладости — от шоколадных батончиков до конфет с мармеладом. Всего в упаковке будет 36 разных конфет.

Поставщик обязан поставить подарки в 8 районов Новосибирска, в основном в комплексные центры социального обслуживания населения, а также ведущим специалистам отделов опеки и попечительства.

Средства на новогодние конфеты пойдут из бюджета города.

Напомним, в Новосибирске Анна Терешкова раскритиковала требование активистов о запрете сказки Пушкина.