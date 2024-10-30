Новосибирская актриса Юлия Акимова снялась в комедийном сериале про любовь «Макрон»

Телеканал ТНТ сообщил о новом сериале «Макрон» (16+), в котором снялась актриса из Новосибирска Юлия Акимова.

Сюжет 20-серийного комедийного проекта разворачивается вокруг истории любви между молодым парнем и его начальницей, несмотря на разницу в возрасте в 20 лет.

Главный герой знакомит возлюбленную с родителями. Однако те не одобряют его выбор и пытаются избавиться от новой пассии сына. Юлия Акимова исполнила роль Галины, персонажа, который мечтает выйти замуж. Ее героиня изображена как легкомысленная, но положительная.

Премьера сериала состоится на телеканале ТНТ 11 ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске певица Юта выступила с концертом в поддержку бойцов СВО.