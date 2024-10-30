Новосибирцы рассказали, сколько они готовы потратить в чёрную пятницу

Согласно опросу, проведенному сервисами Авито Реклама и Авито Товары, более трети жителей Новосибирска намерены увеличить свои покупки в период ноябрьских распродаж.

В среднем горожане планируют потратить на скидках более 23 тысяч рублей. Новосибирск занял пятое место среди городов России по активности покупок в сезон скидок.

Самую большую активность в покупках проявляют жители в возрасте от 18 до 34 лет. Чаще всего они приобретают одежду, обувь, новогодние подарки, товары для красоты и здоровья, бытовую технику, электронику и товары для хобби.

Среди опрошенных 56% новосибирцев не планируют свои покупки заранее, 27% составляют списки необходимых товаров, а 20% выделяют определенный бюджет на сезон скидок.

Большинство горожан (64%) получают информацию о сезонных скидках через рекламу на маркетплейсах и классифайдах, 50% — из социальных сетей, а 45% — по телевидению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская мэрия прокомментировала аварию на ПНС-5.