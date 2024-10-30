Последствия коммунальной аварии в Новосибирске. Жители заявляют о подтоплении квартир

В СГК корреспонденту Сиб.фм сообщили, что последствия останова оборудования на ПНС-5 могли затронуть системы теплоснабжения нескольких домов.

В результате отключения тепла из-за останова оборудования на ПНС-5 30 октября жители города массово столкнулись с прорывами труб в домах.

Утром 30 октября затопило две квартиры в двухэтажном доме на ул. Кисловодской, 3. По словам жителей, был сильный хлопок, после чего произошел разрыв трубы отопления на чердаке, и вода потекла по потолку и стенам. В результате прорыва пострадало две квартиры.

В пресс-службе СГК корреспонденту Сиб.фм сообщили, что по указанному адресу компания направила специалистов для проверки.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, по адресу Танковая, 33, затопило квартиры в трех домах.

Паблик «АСТ-54» сообщил, что также из-за коммунальной аварии пострадали жители дома на Дуси Ковальчук. Как пишет канал, новосибирцы утром ходили с зонтами внутри подъезда. Какой именно дом пострадал, не уточняется.

Также известно о затоплении квартиры на ул. Бардина, 10.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в зону аварии попали уже 640 объектов Заельцовского и Калининского районов.

«В многоквартирных домах, где произошли порывы внутренней системы отопления, ремонтные бригады ведут сварку, при необходимости муниципальные спасатели проводят откачку воды из подвальных помещений. Необходимые меры принимают управляющие компании «Дост-Н» и «Спас-Дом». Подача тепла в первую очередь будет обеспечена в отношении социальных объектов. В детском саду №274 на контроле ситуация с подтоплением подвала, проверяется температурный режим. В школах сегодня занятия не проводились в связи с каникулярным периодом», — объяснил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков.

Ранее пресс-служба администрации города сообщала об устранении дефектов в многоквартирных домах по улицам Аэропорт, К. Минина, Бардина, 2-й Шевцовой, Дуси Ковальчук, Тимирязева.

Также трубу отопления прорвало на улице Падунская, 10. Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.

Редакция следит за ситуацией.