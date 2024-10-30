Руководителя Центра развития творчества в Новосибирске оставили в СИЗО

В СИЗО решили оставить руководителя Центра развития творчества Василия Ледовского.

По информации пресс-службы судов общей юрисдикции Новосибирской области, руководителю Центра развития творчества детей и юношества региона Василию Ледовскому продлили срок содержания под арестом до 31 декабря 2024 года.

Следствие установило, что Василий Ледовский заключил контракты с предпринимателями на поставку интерактивных тренажеров по цене, значительно превышающей рыночную и выгодные коммерческие предложения. В 2023 году должностные лица подготовили документы, подтверждающие закупку и приемку оборудования, которого фактически не существовало.

В результате действия Ледовского нанесли ущерб Министерству образования Новосибирской области в размере не менее 101,85 млн рублей.

2 мая 2024 года Ледовскому предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Напомним, что в Новосибирске задержали учредителя «Мегадома», подозреваемого в хищении 25 млн рублей