Священник из Новосибирска рассказал о крещении ребенка, если отец мусульманин

В семьях, где родители исповедуют разные религии, например, мать — христианка, а отец — мусульманин, возникает вопрос о крещении ребенка.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии в интервью «АиФ-Новосибирск» объяснил, что крестить ребенка можно при условии, что родители согласны с этим решением. Он отметил, что важно, чтобы в семье не возникало конфликтов по данному вопросу.

Священник также упомянул, что согласно историческим законам Российской империи, ребенок из смешанного брака должен быть крещен в православной вере, однако современные законы этого не требуют.

Ранее отец Дмитрий также делился информацией о церковном учении относительно души человека и ее пути после смерти.