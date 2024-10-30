Цифрономика от t2: как трафик стал платежным средством

Вместо того, чтобы просто хранить и бесцельно накапливать оставшийся интернет-трафик, клиенты t2 теперь могут конвертировать его в скидку на поездку в такси, чашку кофе в любимой кофейне или подписку на популярный онлайн-сервис. Но эта услуга родилась не внезапно – оператор шел к ней на протяжении нескольких лет, с того самого момента, как внедрил слоган «Другие правила» и начал пробовать такие вещи, о которых на российском телеком-рынке раньше никто не думал.

Когда-то слово «экосистема» ассоциировалось исключительно с естественными науками. Потом оно распространилось и на другие отрасли, а приставка «эко» стала восприниматься и как «экологическая», и как «экономическая». Но, как показывает опыт, законы их работы зачастую не так уж сильно отличаются. И если где-то чего-то окажется слишком много или мало, система со временем все равно найдет точку равновесия.

О том, как эволюционировала последние семь-восемь лет цифровая экосистема Т2 и как она пришла к тому, чтобы расплачиваться гигабайтами за реальные товары и услуги, мы расскажем на примере одного пользователя, который видел весь процесс изнутри и согласился об этом рассказать.

Евгений пользуется услугами оператора с 2015 года и за это время накопил на своем счете тысячи минут. И не знает, куда их девать. Потому что все разговоры внутри сети безлимитны (Т2 первой предложила эту услугу еще в 2016 году) и не учитывают минуты из пакета, а у нашего героя почти все разговоры либо внутри сети, либо по мессенджеру. Проще говоря, тратить их некуда. И они копятся месяц за месяцем – еще в 2017 году сразу же после запуска слогана «Другие правила», начал переносить неиспользованные остатки минут и гигабайтов на следующий месяц. Тоже первым из всех. При одном-единственном условии – платить вовремя.

Фото: Сиб.ФМ

Сначала потолок этой услуги был равен размеру пакета в тарифе, а затем его и вовсе отменили на ряде тарифов, и минуты с гигабайтами стали вечными.

Два с половиной года спустя компания запустила новый проект – «Маркет», где лишнее содержимое пакетов можно было продать за реальные рубли на счет. А тот, кому разговоров или трафика не хватило, мог здесь же их купить – не у оператора, а у других пользователей, за меньшие деньги. Наш Евгений сразу подумал, что сейчас-то он точно продаст все накопленные им минуты тем, кто не может без старого доброго телефонного разговора.

Но ничего он не продал, несмотря на то, что в первый год существования Маркета им воспользовалось около трети всех абонентов – такие данные привел сам оператор. За этот срок они провели более 70 миллионов сделок, а когда пришел коронавирус, торговля трафиком (именно он стал основным товаром Маркета) резко возросла. Но минуты если и покупались, то очень мало – продавцов, как Евгений, на цифровом рынке нашлось очень много, а покупателей, увы, нет.

Фото: t2

Всего за год абоненты продали и купили свыше 60 миллионов гигабайтов мобильного трафика. Этого достаточно для скачивания 638 тысяч фильмов в качестве 4К или трех цифровых архивов всей Библиотеки Конгресса США, крупнейшего в мире книгохранилища.

И когда наш Евгений поверил уже в то, что разговоры, которые он аккуратно оплачивал, но не использовал, так и останутся для него мертвым грузом... Оператор, для которого слоган «Другие правила» оставался актуальным, сделал следующий шаг. Содержимое пакетов из товара, который можно купить и продать за реальную валюту, само стало валютой.

Началось все с минут, которые имелись в избытке если не у всех, то почти. T2 даже раздел на своем сайте так назвал «Все за минуты». Любой желающий мог купить за них по подписке любимый фильм – причем по очень низкой «цене»: минута за минуту. То есть если кино идет 118 минут, именно столько из пакета и будет списано. А еще появилась возможность обменять минуты на скидки в магазинах гаджетов. Одна минута – один рубль. Настоящий подарок для тех, у кого неиспользованных разговоров скопились целые залежи.

Фото: t2

Такая система чем-то напоминает уже даже не экономию на услугах связи, а скорее эко-френдли образ жизни, где человек старается экономить природные ресурсы, беречь воду и электричество, отказываться от одноразовых вещей и сортировать отходы – только в цифровом пространстве. Фактически это и есть своего рода «экологичная переработка» цифровых ресурсов. Вместо хранения и складирования неизрасходованных остатков пользователи получили возможность «конвертировать» их во что-то полезное и ценное для себя. Это позволяет сократить общее потребление и более эффективно распоряжаться доступными ресурсами.

И сейчас мы видим новый виток этой диджитал-эволюции: к минутам в качестве валюты прибавились гигабайты, а к «цифровым» товарам за такие же цифровые «деньги» добавились вполне себе материальные услуги и товары: от еды и напитков до поездок на такси.

Фото: t2

Но как получилось, что интернет-трафик, который несколько лет назад был дефицитным и активно покупаемым на Маркете товаром, теперь превратился в такую же валюту, как и минуты разговора? Откуда на руках абонентов столько «лишних» гигабайтов?

Специалисты T2 отвечают, откуда. Интернет-тарифы сегодня идут тем же путем, что и «разговорные» несколько лет назад. Растет число услуг, которые «обнуляют» трафик для основных пожирателей пакетов (соцсети, мессенджеры, видеохостинги) – и спрос на них растет еще быстрее. А перенос остатков никуда не делся. Вот гигабайты и начали копиться. Пользователи стали интересоваться, куда их можно деть. И T2 предложил ответ. Из нового, на что можно потратить скопившийся трафик: завтрак за 2 рубля или кофе за рубль, скидка на поездку в такси, для владельцев личного транспорта – на топливо на АЗС, и даже доступ к популярной нейросети. Акция по обмену гигабайтов продлится до конца ноября. Ознакомиться с полным списком предложений от партнёров и обменять лишний трафик можно в приложении «Мой t2» или на t2.ru, кликнув на кнопку «Меняйте минуты и гигабайты».

Фото: t2

Интересно, что теперь воспользоваться этой возможностью смогут не только клиенты Т2. Оператор дает доступ к обмену гигабайтов на выгодные предложения для всех пользователей. Только важно убедиться, что активирована подписка MiXX.

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