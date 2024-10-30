В «Артеке» наградили победителей «Большой перемены» среди старшеклассников

В Международном детском центре «Артек» стали известны имена победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Участие в церемонии награждения школьников принял Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Большая перемена» – флагманский проект Движения Первых. Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

27 октября в МДЦ «Артек» прошла церемония награждения победителей и призёров Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов. Старшеклассники получили до 1 миллиона рублей на образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Педагоги-наставники победителей и призёров также получили награды.

«Ребята, каждый из вас уже стал самым сильным, самым успешным. И не важно, кто из вас сегодня получит главную награду, а кто останется призёром. Вы – уже победители, ведь вы получили не только призы и награды, вы приобрели веру в себя, нашли настоящих друзей, которые останутся с вами на всю жизнь», – поздравил финалистов Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Он напомнил, что участниками пятого сезона «Большой перемены» стали более 3 миллионов ребят.

Участие в награждении также приняли руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Григорий Гуров, председатель Правления Движения Первых Артур Орлов и генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова.

«Стать лауреатом конкурса «Большая перемена» среди нескольких миллионов участников – невероятное достижение. Конкурс открывает в подростке его сильные стороны, помогает поверить в себя. Он позволяет найти свою жизненную траекторию, овладеть навыками и компетенциями для успешной реализации своей мечты в России. Можно смело сказать, что «Большая перемена» стала для ребят «точкой входа» в экосистему возможностей, которые открываются сегодня для молодых людей по всей стране», – обратился к старшеклассникам Григорий Гуров.

Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что каждый из участников проделал огромный путь, чтобы добиться успеха в финале.

«Вы справились со всеми конкурсными испытаниями, показали свои знания и умения. Вы действительно заслужили право быть в числе победителей «Большой перемены»! Победа – это огромная ответственность. Ведь теперь вы стали примером для других Первых, которые так же, как и вы смело идут навстречу своей мечте», – подчеркнул Артур Орлов.

Генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова рассказала, что на протяжении пяти лет «Большая перемена» находила и поддерживала самых активных и неравнодушных детей и взрослых нашей страны.

«Ребята, я хочу вас всех поздравить с завершением сезона. Мы все рады вашему успеху, потому что вы прошли долгий путь, чтобы оказаться здесь среди лучших из миллионов. Помните, что успех имеет значение, если он служит не только вам, но и тем людям, которые находятся вокруг вас!» – отметила она.

С победой в «Большой перемене» старшеклассников также поздравили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Молодёжь и дети» Дмитрий Артюхов, председатель Комитета Государственной Думы РФ по молодёжной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев, уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Иван Колесников.

Дипломы финалистам и призёрам конкурса вручили начальник Главного Штаба ВВПОД «Юнармия» Никита Нагорный, председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова и генеральный директор Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащёва.

Победители среди школьников 10 классов получат 1 миллион рублей на саморазвитие и образование, а также дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призёры – по 200 тысяч рублей на образование.

Приз для победителей среди ребят из 8-9 классов составит 200 тысяч рублей, а призёры в этой возрастной категории получат по 100 тысяч рублей на образование. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены». Педагоги-наставники призёров – по 50 тысяч рублей.

Победителями и призёрами из Новосибирской области стали 26 школьников:

· Гребенщиков Никита Александрович

· Шумская Дарья Сергеевна

· Скурлатова Ксения Михайловна

· Власова Полина Артемовна

· Ершова Арина Евгеньевна

· Павлова Анна Владимировна

· Андрюшкевич София Сергеевна

· Трифонова Мария Павловна

· Лабун Ирина Константиновна

· Романова Дарья Сергеевна

· Хохлова Алёна Вячеславовна

· Гудым Владимир Владимирович

· Бернадский Денис Максимович

· Сопельцева Мария Викторовна

· Полякова Варвара Сергеевна

· Алемчук Полина Евгеньевна

· Эрентраут Александра Алексеевна

· Тарасов Владислав Игоревич

· Данильченко Дарья Робертовна

· Сунцова Юлия Сергеевна

· Леонтьева Дарья Дмитриевна

· Трунов Родион Александрович

· Костенко Никита Константинович

· Порфирьева Татьяна Алексеевна

· Гущин Демьян Денисович

· Логачёва Дарья Дмитриевна

Общая сумма выигрыша участников конкурса и поощрения наставников составила 8 200 000 рублей.

Также финалистом командного трека Всероссийского конкурса стала МБОУ «Кольцовская школа №5 с углубленным изучением английского языка», которая ещё вошла в ТОП-25 самых активных школ страны и получит средства на развитие инфраструктуры и прочие цели.

Конкурс «Большая перемена» проходит с 2020 года. К нему присоединилось уже более 6 миллионов участников: школьники 5-10 классов, студенты колледжей и техникумов, педагоги-наставники, а также старшеклассники из зарубежных стран.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 7 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых реализует Программу воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципа неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Ключевые проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Большая перемена», Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «МедиаПритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Пилоты будущего», Всероссийский проект «Вызов Первых», Всероссийский проект «Походы Первых. Больше, чем путешествие», образовательно-туристская программа «Университетские смены», Всероссийский проект «Благо твори», продюсерский центр «Звучи», Всероссийский проект «Наука Первых», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».

Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Новосибирской области ИНН 5406828669 Erid:LjN8JydJQ